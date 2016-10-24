Двоє вінничан намагалися передати засудженим метадон
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали двох вінничан, які намагались передати засудженим метадон, повідомили УНН-Центр у прес-службі ГУНП у Вінницькій області.
Правопорушниками виявилися чоловіки віком 23 та 48 років. Їх правоохоронці затримали під час спроби перекинути наркотичні речовини засудженим через паркан виправної колонії.
Попередньо встановлено, що вилучена наркотична речовина – метадон. Один із затриманих прив’язав чотири згортки з метадоном до яблука, а другий – до камінця.
Вилучені наркотичні речовини вагою близько 10 грамів направлені на експертизу.
Ця інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточну кваліфікацію цьому правопорушенню нададуть після проведення експертизи.
Як повідомляв УНН, цибулю, нафаршировану наркотиками, намагалися передати в слідчий ізолятор у Кропивницькому.