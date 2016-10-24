Двое винничан пытались передать осужденным метадон
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 24 октября. УНН. Правоохранители задержали двух винничан, которые пытались передать осужденным метадон, сообщили УНН-Центр в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.
Правонарушителями оказались мужчины в возрасте 23 и 48 лет. Их правоохранители задержали при попытке перебросить наркотики осужденным через забор исправительной колонии.
Предварительно установлено, что изъятое наркотическое вещество - метадон. Один из задержанных привязал четыре свертка с метадоном к яблоку, а второй - к камню.
Изъятые наркотические вещества весом около 10 граммов направлены на экспертизу.
Эта информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Окончательную квалификацию этом правонарушению предоставят после проведения экспертизы.
Как сообщал УНН, лук, нафаршированный наркотиками, пытались передать в следственный изолятор в Кропивницком.