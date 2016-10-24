Двое винничан пытались передать осужденным метадон

Правонарушителями оказались мужчины в возрасте 23 и 48 лет. Их правоохранители задержали при попытке перебросить наркотики осужденным через забор исправительной колонии.

Предварительно установлено, что изъятое наркотическое вещество - метадон. Один из задержанных привязал четыре свертка с метадоном к яблоку, а второй - к камню.

Изъятые наркотические вещества весом около 10 граммов направлены на экспертизу.

Эта информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Окончательную квалификацию этом правонарушению предоставят после проведения экспертизы.

Как сообщал УНН, лук, нафаршированный наркотиками, пытались передать в следственный изолятор в Кропивницком.