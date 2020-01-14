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Двоє українців увійшли в топ-8 біатлонної гонки юнацької Олімпіади-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Після одноденної перерви юні біатлоністи вийшли на старт спринтерської гонки в рамках третього, передостаннього, змагального дня на ЮОІ 2020 року, що проходять в швейцарській Лозанні, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Представник Тернопільської області — Віталій Мандзін, став кращим серед українців і був близьким до отримання нагороди — 5-й час на фініші при й промаху при стрільбі. Восьмий результат в активі нашого Степана Кінаша (1).

Двоє інших уродженців України виступили гірше: Марк Козак 22-й (3), а Сергій Кришталь 61-й (4).

Відзначимо, що поляк Марцін Заволь з одним промахом став тріумфатором гонки, який випередив росіянина Іродова на 12,6 с. “Бронза” у норвежця Вегарда Тона.

Додамо, що наразі в скарбничці збірної України немає жодної завойованої медалі третіх в історії зимових юнацьких Олімпійських ігор.

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