Двое украинцев вошли в топ-8 биатлонной гонки юношеской Олимпиады-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. После однодневного перерыва юные биатлонисты вышли на старт спринтерской гонки в рамках третьего, предпоследнего, соревновательного дня на ЮОИ 2020 года, проходящих в швейцарской Лозанне, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Представитель Тернопольской области — Виталий Мандзин, стал лучшим среди украинских и был близок к получению награды — 5-е время на финише при и промаха при стрельбе. Восьмой результат в активе нашего Степана Кинаша (1).
Двое других уроженцев Украины выступили хуже Марк Козак 22-й (3), а Сергей Хрусталь 61-й (4).
Отметим, что поляк Марцин по воле с одним промахом стал триумфатором гонки, опередивший россиянина Иродова на 12,6 с. “Бронза” у норвежца Вегарда Тона.
Добавим, что на данный момент в копилке сборной Украины нет ни одной завоеванной медали третьих в истории зимних юношеских Олимпийских игр.