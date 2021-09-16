Двоє українців увійшли до топ-40 претендентів на премію "Golden Boy"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. 19-річний футбольний захисник київського “Динамо” Ілля Забарний та 20-річний хавбек донецького “Шахтаря” Михайло Мудрик увійшли до топ-40 претендентів на премію “Golden Boy 2021”, повідомляє УНН з посиланням на “Tuttosport”.
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Серед претендентів на отримання нагороди “Golden Boy-2021” окрім українців також опинилися: Мейсон Грінвуд (“Манчестер Юнайтед”), Джуд Беллінгем (“Боруссія”, Дортмунд), Брайан Гіль (“Тоттенхем”), Едуарду Камавінга (“Реал”), Джамал Мусіала (“Баварія”), Педрі (“Барселона”), Флоріан Вірц (“Байєр”).
Зауважимо, що минулого року премія “Golden Boy” дісталася нападнику дортмундської “Боруссії” Ерлінгу Холланду.
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