Двое украинцев вошли в топ-40 претендентов на премию "Golden Boy"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. 19-летний футбольный защитник киевского "Динамо" Илья мешкотно и 20-летний хавбек донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вошли в топ-40 претендентов на премию "Golden Boy 2021", сообщает УНН со ссылкой на "Tuttosport".
Детали
Среди претендентов на получение награды “Golden Boy-2021” кроме Украинской также оказались: Мейсон Гринвуд (“Манчестер Юнайтед”), Джуд Беллингем (“Боруссия”, Дортмунд), Брайан Гиль (“Тоттенхэм”), Эдуарду Камавинга (“Реал”), Джамал Мусиала (“Бавария”), Педро (“Барселона”), Флориан Вирц (“Байер”).
Заметим, что в прошлом году премия “Golden Boy” досталась нападающему дортмундской “Боруссии” Эрлинг Холланд.
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