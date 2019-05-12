Двоє українців пройдуть перегляд в клубах іспанської Прімери

Кількість українських футболістів в іспанських клубах цього літа може збільшитися. Під час міжсезоння на перегляд в “Севілью” відправиться 17-річний Гліб Тетерук, а в “Еспаньол” — 19-річний Максим Пастернак. Обидва зараз представляють київський Олімпік U-19.

Зазначимо, що Тетерук в чемпіонаті ДЮФЛ України виступав за київський “Чемпіон” у першій лізі і КОДЮСШ Арсенал (Щасливе) у вищій лізі. В цілому провів 22 матчі. Пастернак в чемпіонаті ДЮФЛ України грав за “Львів” (вища ліга), плюс львівський “Опір” і “Рух” з Винників (Перша ліга). Плюс встиг взяти участь в чемпіонаті України U-19 (перша ліга). В цілому провів 31 матч, забив 3 голи.

Нагадаємо, що в цьому сезоні в клубах Прімери виступають Андрій Лунін та Василь Кравець.