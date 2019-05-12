Двое украинцев пройдут просмотр в клубах испанской Примеры

Количество украинских футболистов в испанских клубах этим летом может увеличиться. Во время межсезонья на просмотр в “Севилью” отправится 17-летний Глеб Тетерук, а в “Эспаньол” — 19-летний Максим Пастернак. Оба сейчас представляют киевский Олимпик U-19.

Отметим, что Тетерук в чемпионате ДЮФЛ Украины выступал за киевский “Чемпион” в первой лиге и КОДЮСШ Арсенал (Счастливое) в высшей лиге. В общей сложности провел 22 матча. Пастернак в чемпионате ДЮФЛ Украины играл за “Львов” (высшая лига), плюс львовский “Сопротивление” и “Движение” с Винников (Первая лига). Плюс успел принять участие в чемпионате Украины U-19 (первая лига). В общей сложности провел 31 матч, забил 3 гола.

Напомним, что в этом сезоне в клубах Примеры выступают Андрей Лунин и Василий Кравец.