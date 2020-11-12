Двоє українців пробилися до чвертьфіналу тенісного турніру в Єгипті

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. На черговому тенісному турнірі категорії ITF M15 у Шарм-Ель-Шейху (Єгипет) пройшли поєдинки другого раунду одиночного розряду, передає УНН з посиланням на ФТУ.

Владислав Орлов продовжив успішні виступи в серії єгипетських змагань. Цього разу він вийшов у чвертьфінал, обігравши британця Айдана Мак’ю – 6:4, 7:5.

Натомість наш Владислав Манафов переміг індійця Арджуна Кадхе у справжньому трисетовому трилері - 2:6, 7:5, 7:6 (9:7).

Нагадаємо, що Манафов ставав переможцем Кубку України з тенісу. 

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