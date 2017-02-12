Двоє українців потрапили у першу 20-ку Чемпіонату світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Дмитро Підручний та Сергій Семенов потрапили у топ-20 гонки переслідування Чемпіонату світу з біатлону у Хохфільцені (Австрія). Про це йдеться на офіційному сайті Федерації біатлону України, повідомляє УНН.
14-те місце посів Дмитро Підручний, який допустив на стрільбі два промахи. На 15-ому місці фінішував Сергій Семенов, він допустив один промах на третьому вогневому рубежі. Із 45-м результатом на фініш прийшов Олександр Жирний.
Тріумфував у гонці француз Мартен Фуркад, срібло - у норвежця Йоганеса Бьо, бронзу отримав ветеран світового біатлону Уле-Айнар Бьорндален.
У загальному заліку Кубку Світу Дмитро Підручний та Сергій Семенов знаходяться на 19-й та 2—й позиції відповідно.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, українка посіла 8 місце в гонці переслідування на ЧС з біатлону.