Двое украинцев попали в первую 20-ку Чемпионата мира по биатлону

14-е место занял Дмитрий Пидручный, который допустил на стрельбе два промаха. На пятнадцатом месте финишировал Сергей Семенов, он допустил один промах на третьем огневом рубеже. С 45-м результатом на финиш пришел Александр Жирный.

Торжествовал в гонке француз Мартен Фуркад, серебро - у норвежца Йоганеса Бё, бронзу получил ветеран мирового биатлона Уле-Айнар Бьорндален.

В общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов находятся на 19-й и 20-й позиции соответственно.

Напомним, как сообщал УНН, Украинка заняла 8 место в гонке преследования на ЧМ по биатлону .