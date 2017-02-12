Двое украинцев попали в первую 20-ку Чемпионата мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов попали в топ-20 гонки преследования Чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом говорится на официальном сайте Федерации биатлона Украины, сообщает УНН.
14-е место занял Дмитрий Пидручный, который допустил на стрельбе два промаха. На пятнадцатом месте финишировал Сергей Семенов, он допустил один промах на третьем огневом рубеже. С 45-м результатом на финиш пришел Александр Жирный.
Торжествовал в гонке француз Мартен Фуркад, серебро - у норвежца Йоганеса Бё, бронзу получил ветеран мирового биатлона Уле-Айнар Бьорндален.
В общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов находятся на 19-й и 20-й позиции соответственно.
Напомним, как сообщал УНН, Украинка заняла 8 место в гонке преследования на ЧМ по биатлону .