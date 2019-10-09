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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Двоє українців потрапили до символічної п'ятірки стартового тижня Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Команди баскетбольної Суперліги зіграли поєдинки стартового тижня регулярного чемпіонату за підсумками якого визначилися кращі гравці, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Двоє українців потрапили до символічної п'ятірки стартового тижня Суперліги

До символічної п’ятірки потрапили:

Деон Едвін (“Київ-Баскет”) — 18 очок, 9 підбирань, 5 передач.

Ренді Кулпеппер (“Прометей”) — 27 очок, 2 підбирань, 8,5 передачі.

Кирило Марченко (“Хімік”) — 24 очка, 4 підбирання, 1 передача.

Максим Корнієнко (“Дніпро”) — 9 очок, 11,5 підбирання, 1,5 передачі.

Сеад Хаджифейзович (“Черкаські Мавпи”) — 23 очка, 6,5 підбирання, 2 передачі.

Нагадаємо, що в лідерах чемпіонату опинилися два клуби.

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