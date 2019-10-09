Двоє українців потрапили до символічної п'ятірки стартового тижня Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Команди баскетбольної Суперліги зіграли поєдинки стартового тижня регулярного чемпіонату за підсумками якого визначилися кращі гравці, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
До символічної п’ятірки потрапили:
Деон Едвін (“Київ-Баскет”) — 18 очок, 9 підбирань, 5 передач.
Ренді Кулпеппер (“Прометей”) — 27 очок, 2 підбирань, 8,5 передачі.
Кирило Марченко (“Хімік”) — 24 очка, 4 підбирання, 1 передача.
Максим Корнієнко (“Дніпро”) — 9 очок, 11,5 підбирання, 1,5 передачі.
Сеад Хаджифейзович (“Черкаські Мавпи”) — 23 очка, 6,5 підбирання, 2 передачі.
Нагадаємо, що в лідерах чемпіонату опинилися два клуби.