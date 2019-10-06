Баскетболісти "Дніпра" та "Прометея" здобули другі перемоги в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На баскетбольних майданчиках в Черкасах і Кам’янському пройшли чергові зустрічі Суперліги, повідомляє кореспондент УНН.
“Дніпро” одразу захопив перевагу в матчі з “Черкаськими Мавпами”, але наприкінці третьої 10-хвилинки господарі вперше вийшли вперед. Гра на швидких проривах та дії Генрі Дугата принесли “Дніпру” виграш 78:67.
У переможців 18 очок набрав Дугат, по 12 додали Глєбов і Тимофеєнко.
Натомість “Прометей” не мав проблем у протистоянні із МБК “Миколаїв” — 115:86. Героєм протистояння став Ренді Кулпеппер — 30 очок і 12 передач при 5 перехопленнях.
Додамо, що саме “Дніпро” та “Прометей” йдуть першими у таблиці — по 2 перемоги в 2 матчах.