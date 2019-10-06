Баскетболисты "Днепра" и "Прометея" получили вторые победы в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На баскетбольных площадках в Черкассах и Каменском прошли очередные встречи Суперлиги, сообщает корреспондент УНН.
“Днепр” сразу захватил преимущество в матче с “Черкасскими обезьянами”, но в конце третьей 10-минутки хозяева впервые вышли вперед. Игра на быстрых прорывах и действия Генри Дугата принесли “Днепру” выигрыш 78:67.
У победителей 18 очков набрал Дугат, по 12 добавили Глебов и Тимофеенко.
Зато “Прометей” не имел проблем в противостоянии с МБК “Николаев” — 115:86. Героем противостояния стал Рэнди Калпеппер — 30 очков и 12 передач при 5 перехвата.
Добавим, что именно “Днепр” и “Прометей” идут первыми в таблице — по 2 победы в 2 матчах.