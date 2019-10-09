Двое украинцев попали в символическую пятерку стартовой недели Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Команды баскетбольной Суперлиги сыграли поединки стартового недели регулярного чемпионата по итогам которого определились лучшие игроки, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В символическую пятерку попали:
Деон Эдвин (“Киев-Баскет”) — 18 очков, 9 подборов, 5 передач.
Рэнди Калпеппер (“Прометей”) — 27 очков, 2 подбора, 8,5 передачи.
Кирилл Марченко (“Химик”) — 24 очка, 4 подбора, 1 передача.
Максим Корниенко (“Днепр”) — 9 очков, 11,5 подбора, 1,5 передачи.
Сеад Хаджифейзович (“Черкасские Обезьяны”) — 23 очка, 6,5 подбора, 2 передачи.
Напомним, что в лидерах чемпионата оказались два клуба.