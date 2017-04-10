Двоє українських тенісистів покращили позиції в рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Представники чоловічого тенісу України відзначилися прогресом в оновленому рейтингу АТР, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.
Перша ракетка "жовто-блакитних" Олександр Долгополов попри пропуск останніх турнірів через травму, піднявся в світовій генерації на 2 сходинки – 68-й (730 очок). Другий номер українців Сергій Стаховський додав три щаблі – 109 (532). Ілля Марченко, котрий не виступав останній тиждень залишився 117-м (497).
Відзначимо, що в топ-10 змін не відбулося. Натомість найбільший прогрес у топ-100 продемонстрував британець Альяз Бедене (+17 сходинок) – 76, а аргентинець Федеріко Делбоніс, навпаки, зазнав падіння на 31 рядок – 82-й.
Нагадаємо, що С.Стаховський виграв кваліфікаційний турнір в Марокко і продовжить виступи в основній сітці.