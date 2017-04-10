Двое украинских теннисистов улучшили позиции в рейтинге АТР

Первая ракетка "желто-голубых" Александр Долгополов несмотря на пропуск последних турниров из-за травмы, поднялся в мировой генерации на 2 ступени - 68-й (730 очков). Второй номер украинский Сергей Стаховский добавил три ступени - 109 (532). Илья Марченко, который не выступал последнюю неделю остался 117-м (497).

Отметим, что в топ-10 изменений не произошло. Зато наибольший прогресс в топ-100 продемонстрировал британец Альяз Бедене (+17 ступенек) - 76, а аргентинец Федерико Делбонис, наоборот, испытал падение на 31 строчку - 82-й.

Напомним, что С.Стаховський выиграл квалификационный турнир в Марокко и продолжит выступления в основной сетке.