Двоє українських шахістів вийшли у плей-офф юнацького чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Українці Ігор Самуненков і Дмитро Кушко пробилися в плей-офф юнацького чемпіонату світу з шахів, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Змагання відбувалися у вікових категоріях до 10, 12, 14, 16 та 18 років. Україну представляли 16 учасників, і окрім Самуненкова і Кушко, ще кілька наших гравців мали хороші шанси пробитися в плей-офф. Зокрема, Кирило Шевченко завершив відбір четвертим, а Каміла Грищенко — шостою.
Зазначається, що змагання в плей-офф відбудуться 19-23 грудня.
Як повідомляв УНН, шахова збірна України стала призером онлайн ЧС серед студентів.