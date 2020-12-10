Двоє українських шахістів вийшли у плей-офф юнацького чемпіонату світу

Змагання відбувалися у вікових категоріях до 10, 12, 14, 16 та 18 років. Україну представляли 16 учасників, і окрім Самуненкова і Кушко, ще кілька наших гравців мали хороші шанси пробитися в плей-офф. Зокрема, Кирило Шевченко завершив відбір четвертим, а Каміла Грищенко — шостою.

Зазначається, що змагання в плей-офф відбудуться 19-23 грудня.

Як повідомляв УНН, шахова збірна України стала призером онлайн ЧС серед студентів.