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Двоє українок стали чемпіонками Європи з вільної боротьби

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Представниці України святкували перемоги в двох фінальних поєдинках в рамках чемпіонату Європи з вільної боротьби, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

Деталі

У вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 62 кг Ірина Коляденко здолала представницю Угорщини Маріанну Састін і одержала золоту нагороду.

У ваговій категорії до 72 кг у фіналі змагалася наша Алла Белінська. Вона перемогла представницю Болгарії Юліанну Янаєва.

Відзначимо, що в іншому фіналі, у ваговій категорії до 65 кг, українка Тетяна Рижко поступилася Ірині Рингачі з Молдови та здобула "срібло".

Нагадаємо

Чемпіон світу Джошуа забажав допомоги Кличка перед боєм з Ф'юрі. 

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