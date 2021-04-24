Двоє українок стали чемпіонками Європи з вільної боротьби

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У вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 62 кг Ірина Коляденко здолала представницю Угорщини Маріанну Састін і одержала золоту нагороду.

У ваговій категорії до 72 кг у фіналі змагалася наша Алла Белінська. Вона перемогла представницю Болгарії Юліанну Янаєва.

Відзначимо, що в іншому фіналі, у ваговій категорії до 65 кг, українка Тетяна Рижко поступилася Ірині Рингачі з Молдови та здобула "срібло".

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