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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Двое украинок стали чемпионками Европы по вольной борьбе

Двое украинок стали чемпионками Европы по вольной борьбе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Представительницы Украины праздновали победы в двух финальных поединках в рамках чемпионата Европы по вольной борьбе, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Детали

В решающем поединке в весовой категории до 62 кг Ирина Коляденко одолела представительницу Венгрии Марианну Састин и получила золотую награду.

В весовой категории до 72 кг в финале боролась наша Алла Белинская. Она победила представительницу Болгарии Юлианну Янаева.

Отметим, что в другом финале, в весовой категории до 65 кг, украинка Татьяна Рыжко уступила Ирине Рынгаче из Молдовы и получила “серебро”.

Напомним

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