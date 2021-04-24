Двое украинок стали чемпионками Европы по вольной борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Представительницы Украины праздновали победы в двух финальных поединках в рамках чемпионата Европы по вольной борьбе, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
Детали
В решающем поединке в весовой категории до 62 кг Ирина Коляденко одолела представительницу Венгрии Марианну Састин и получила золотую награду.
В весовой категории до 72 кг в финале боролась наша Алла Белинская. Она победила представительницу Болгарии Юлианну Янаева.
Отметим, что в другом финале, в весовой категории до 65 кг, украинка Татьяна Рыжко уступила Ирине Рынгаче из Молдовы и получила “серебро”.
Напомним
Чемпион мира Джошуа пожелал помощи Кличко перед боем с Фьюри.