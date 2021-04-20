Чемпіон світу Джошуа забажав допомоги Кличка перед боєм з Ф'юрі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Чемпіон суперважкої ваги по версіям WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) виразив бажання побачити у власному тренувальному таборі колишнього суперника — українського екс-чемпіона світу Володимира Кличко, повідомляє УНН з посиланням на “BoxingScene”.
Цитата
Британець впевнений, що поради від такого іменитого колишнього боксера допоможуть йому в процесі підготовки до бою з Тайсоном Ф’юрі (30-0-1, 22 КО) за звання абсолютного чемпіона в своїй ваговій категорії.
“Я б не відмовився від допомоги Джорджа Формана, Евандера Холіфілда, Роберто Дюрана, Томаса Хірнса, Шугара Рея Леонарда, Флойда Мейвезера. 100 відсотків не відмовився б. Ну і, звичайно ж, завжди радий вислухати Володимира Кличка”, — наголосив Джошуа.
Нагадаємо
Двобій Джошуа і Ф’юрі запланований на 24 липня 2021 року. Місце проведення наразі залишається невідомим. Одним із варіантів є стадіон “Вемблі”.