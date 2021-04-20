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Чемпион мира Джошуа пожелал помощи Кличко перед боем с Фьюри

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа (24-1, 22 КО) выразил желание увидеть в собственном тренировочном лагере бывшего соперника — украинского экс-чемпиона мира Владимира Кличка, сообщает УНН со ссылкой на “BoxingScene”.

Цитата

Британец уверен, что советы от такого именитого бывшего боксера помогут ему в процессе подготовки к бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона в своей весовой категории.

“Я бы не отказался от помощи Джорджа Формана, Эвандера Холифилда, Роберто Дюрана, Томаса Хирнса, Шугара Рэя Леонарда, Флойда Мейвезера. 100 процентов не отказался бы. Ну и, конечно же, всегда рад выслушать Владимира Кличка”, — отметил Джошуа.

Напомним

Поединок Джошуа и Фьюри запланирован на 24 июля 2021 года. Место проведения пока остается неизвестным. Одним из вариантов является стадион “Уэмбли”.

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