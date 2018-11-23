Двоє українок пройшли в півфінал чемпіонату світу з боксу

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На чемпіонаті світу з боксу серед жінок, який в ці дні проходить в Нью-Делі (Індія), дві українки переможно продовжили виступи на планетарній першості, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.