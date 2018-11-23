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Двоє українок пройшли в півфінал чемпіонату світу з боксу

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На чемпіонаті світу з боксу серед жінок, який в ці дні проходить в Нью-Делі (Індія), дві українки переможно продовжили виступи на планетарній першості, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

Ганна Охота (вагова категорія 48) в рамках 1/4 стадії змагань здобула впевнену перемогу з рахунком 5:0 над представницею Туреччини Айзі Кагірір.

Лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова в чвертьфінальному поєдинку здолала Мілану Сафронову з Казахстану.

Відзначимо, що у півфіналах світової першості збірна України буде представлена в двох вагових категоріях, а саме 48 кг и 64 кг. Таким чином, Україна гарантувала дві медалі світової першості.

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