Двое украинок прошли в полуфинал чемпионата мира по боксу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93626 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105126 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140442 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137816 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132995 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126725 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165559 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Двое украинок прошли в полуфинал чемпионата мира по боксу

Двое украинок прошли в полуфинал чемпионата мира по боксу

Киев  •  УНН

 • 7316 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На чемпионате мира по боксу среди женщин, который в эти дни проходит в Нью-Дели (Индия), две украинки победно продолжили выступления на планетарном первенстве, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Анна Охота (весовая категория 48) в рамках 1/4 стадии соревнований одержала уверенную победу со счетом 5:0 над представительницей Турции Айзиме Кагирир.

Лидер сборной Украины в весе до 64 кг Мария Бова в четвертьфинальном поединке одолела Милана Сафронову из Казахстана.

Отметим, что в полуфиналах мирового первенства сборная Украины будет представлена ​​в двух весовых категориях, а именно 48 кг и 64 кг. Таким образом, Украина гарантировала две медали мирового первенства.

Украинские Национальные Новости

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