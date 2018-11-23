Двое украинок прошли в полуфинал чемпионата мира по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На чемпионате мира по боксу среди женщин, который в эти дни проходит в Нью-Дели (Индия), две украинки победно продолжили выступления на планетарном первенстве, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Анна Охота (весовая категория 48) в рамках 1/4 стадии соревнований одержала уверенную победу со счетом 5:0 над представительницей Турции Айзиме Кагирир.
Лидер сборной Украины в весе до 64 кг Мария Бова в четвертьфинальном поединке одолела Милана Сафронову из Казахстана.
Отметим, что в полуфиналах мирового первенства сборная Украины будет представлена в двух весовых категориях, а именно 48 кг и 64 кг. Таким образом, Украина гарантировала две медали мирового первенства.