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Двоє швейцарських тенісистів розіграють фінал турніру в Індіан-Веллс

Київ • УНН

 • 11892 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Два представники Швейцарії - Станіслас Ваврінка і Роджер Федерер, розіграють між собою фінал першого в нинішньому сезоні турніру серії Мастерс (АТР-1000) в Індіан-Веллс (США), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У півфіналі С.Ваврінка (3 сіяний) впевнено обіграв Пабло Кареньо-Буста з Іспанії — 6:3, 6:2, а Р.Федерер (9) переміг американського тенісиста Джека Сока — 6:1, 7:6 (4).

Повідомляється, що незалежно від майбутнього переможця турніру, тріумфатор стане найстаршим чемпіоном Індіан-Веллс.

Відзначимо, що С.Ваврінці 31 рік і 11 місяців, Р.Федереру — 35 років, а найстаршому в історії переможцю турніру Джиммі Коннорсу був 31 рік і 5 місяців, коли він виграв титул в Індіан-Веллс у 1994 році.

Додамо також, в жіночій частині змагань зустрінуться дві росіянки Олена Весніна та Світлана Кузнєцова.

Нагадаємо, 15 березня українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти в чвертьфінал турніру WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open.

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