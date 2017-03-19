Двое швейцарских теннисистов разыграют финал турнира в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Два представителя Швейцарии - Станислас Вавринка и Роджер Федерер, разыграют между собой финал первого в нынешнем сезоне турнира серии Мастерс (АТР-1000) в Индиан-Уэллс (США), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинале С.Вавринка (3 сеяный) уверенно обыграл Пабло Кареньо-Буста из Испании - 6:3, 6:2, а Р.Федерер (9) победил американского теннисиста Джека Сока - 6:1, 7:6 (4).
Сообщается, что независимо от будущего победителя турнира, триумфатор станет самым возрастным чемпионом Индиан-Уэллс.
Отметим, что С.Вавринци 31 год и 11 месяцев, Р.Федерер - 35 лет, а самому старшему в истории победителю турнира Коннорс был 31 год и 5 месяцев, когда он выиграл титул в Индиан-Уэллс в 1994 году.
Добавим также, в женской части соревнований встретятся две россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова.
Напомним, 15 марта украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open.