Двое швейцарских теннисистов разыграют финал турнира в Индиан-Уэллс

В полуфинале С.Вавринка (3 сеяный) уверенно обыграл Пабло Кареньо-Буста из Испании - 6:3, 6:2, а Р.Федерер (9) победил американского теннисиста Джека Сока - 6:1, 7:6 (4).

Сообщается, что независимо от будущего победителя турнира, триумфатор станет самым возрастным чемпионом Индиан-Уэллс.

Отметим, что С.Вавринци 31 год и 11 месяцев, Р.Федерер - 35 лет, а самому старшему в истории победителю турнира Коннорс был 31 год и 5 месяцев, когда он выиграл титул в Индиан-Уэллс в 1994 году.

Добавим также, в женской части соревнований встретятся две россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова.

Напомним, 15 марта украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open.