Двоє шахраїв підуть під суд за присвоєння квартири померлої киянки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. До Шевченківського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт щодо двох шахраїв, які незаконно заволоділи квартирою померлої киянки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.
"Скеровано до Шевченківського районного суду обвинувальний акт щодо двох мешканців столиці, які у шахрайських спосіб заволоділи квартирою на вул. Гоголівській у центрі Києві, яка на праві власності належала померлій жінці та мала бути успадкована її родичами", - вказали у відомстві.
На початку 2017 року вказані чоловіки, за даними прокуратури, підробили нотаріальний договір дарування, датований 2008 роком, згідно з яким власниця квартири задовго до своєї смерті нібито подарувала її одному із зловмисників.
Після цього, вказали у прокуратурі, вказаний договір дарування разом з іншими також підробленими супутніми документами зловмисники передали приватному нотаріусу, який, будучи введеним в оману щодо справжності наданих документів, зареєстрував право власності на квартиру за злочинцями.
За наслідком досудового розслідування чоловікам пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів передбачених ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. За вчинене останнім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Незаконно відчужене майно повернуто реальним власникам.
Нагадаємо, шахрай-пенсіонер переоформив на себе квартиру киянина.