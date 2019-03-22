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Двое мошенников пойдут под суд за присвоение квартиры умершей киевлянки

Киев • УНН

 • 7652 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении двух мошенников, которые незаконно завладели квартирой умершей киевлянки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Двое мошенников пойдут под суд за присвоение квартиры умершей киевлянки

"Направлено в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении двух жителей столицы, которые в мошеннических способ завладели квартирой на ул. Гоголевской в центре Киева, которая на праве собственности принадлежала умершей женщине и должна была быть унаследована его родственниками", - указали в ведомстве.

В начале 2017 года указанные мужчины, по данным прокуратуры, подделали нотариальный договор дарения, датированный 2008 годом, согласно которому владелица квартиры задолго до своей смерти якобы подарила ее одному из злоумышленников.

После этого, указали в прокуратуре, указанный договор дарения вместе с другими также поддельными сопутствующими документами злоумышленники передали частному нотариусу, который, будучи введенным в заблуждение относительно подлинности предоставленных документов, зарегистрировал право собственности на квартиру за преступниками.

По результатам досудебного расследования мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. За совершенное последним грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Незаконно отчужденное имущество возвращено реальным владельцам.

Напомним, мошенник-пенсионер переоформил на себя квартиру киевлянина.

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