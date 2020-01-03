Двоє російських хокеїстів "Дніпра" отримали українське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Російські легіонери ХК “Дніпро” Олег Петров та Сергій Афанасьєв отримали українське громадянство. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
“Завдяки сприянню почесного президента ХК „Дніпро“... два хокеїста херсонського клубу офіційно стали громадянами України. Вітаємо Олега Петрова і Сергія Афанасьєва, бажаємо нових перемог і особистих життєвих досягнень!”, — сказано у повдіомленні прес-службу клубу з Херсону.
Варто відзначити, що воротар Петров цього сезону відіграв 16 матчів за “Дніпро” з 23-х в яких пропустив 28 шайб. Коефіцієнт воротаря становить 1,86. Афанасьєв провів 23 матчі — 4 голи при 6 результативних передачах.
Додамо, що “Дніпро” йде на третьому місці УХЛ, поступаючись чинному чемпіонові країни “Донбасу” одним пунктом.