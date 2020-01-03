Двое российских хоккеистов "Днепра" получили украинское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Российские легионеры ХК “Днепр” Олег Петров и Сергей Афанасьев получили украинское гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
“Благодаря содействию почетного президента ХК „Днепр“... два хоккеиста херсонского клуба официально стали гражданами Украины. Поздравляем Олега Петрова и Сергея Афанасьева, желаем новых побед и личных жизненных достижений!”, — сказано в повдиомленни пресс-службу клуба из Херсона.
Стоит отметить, что вратарь Петров в этом сезоне сыграл 16 матчей за “Днепр” с 23-х в которых пропустил 28 шайб. Коэффициент вратаря составляет 1,86. Афанасьев провел 23 матча — 4 гола при 6 результативных передачах.
Добавим, что “Днепр” идет на третьем месте УХЛ, уступая действующему чемпиону страны “Донбасса” одним пунктом.