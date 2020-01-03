Двое российских хоккеистов "Днепра" получили украинское гражданство

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 32217 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119186 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124956 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123197 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 145396 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110757 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111315 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109771 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132186 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130840 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Двое российских хоккеистов "Днепра" получили украинское гражданство

Двое российских хоккеистов "Днепра" получили украинское гражданство

Киев  •  УНН

 • 12282 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Российские легионеры ХК “Днепр” Олег Петров и Сергей Афанасьев получили украинское гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

“Благодаря содействию почетного президента ХК „Днепр“... два хоккеиста херсонского клуба официально стали гражданами Украины. Поздравляем Олега Петрова и Сергея Афанасьева, желаем новых побед и личных жизненных достижений!”, — сказано в повдиомленни пресс-службу клуба из Херсона.

Стоит отметить, что вратарь Петров в этом сезоне сыграл 16 матчей за “Днепр” с 23-х в которых пропустил 28 шайб. Коэффициент вратаря составляет 1,86. Афанасьев провел 23 матча — 4 гола при 6 результативных передачах.

Добавим, что “Днепр” идет на третьем месте УХЛ, уступая действующему чемпиону страны “Донбасса” одним пунктом.

Украинские Национальные Новости

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