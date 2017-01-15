Двоє росіянок попросили статус біженців в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Сьогодні вранці у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Гоптівка”, що в Харківській області, дві громадянки Росії попросили статус біженців в Україні. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Під час проходження прикордонного контролю про надання статусу біженців до прикордонників Харківського загону звернулися 47-річна громадянка Росії та її 20-річна донька, також громадянка Росії, які прибули із сусідньої країни пішки з маленькою дитиною”, — йдеться у повідомленні.
Жінки розповіли, що, у зв’язку з українським походженням та українським громадянством онучки, в Росії вони не могли працевлаштуватися та не отримували належної медичної допомоги.
“Змучившись від постійних утисків за етнічну приналежність, вони були змушені просити статусу біженців, адже побоювались за своє життя та життя дитини”, — зазначили у прес-службі.
Повідомляється, що після оформлення документів громадянок Росії направили до Державної міграційної служби в Харківській області.