Две россиянки попросили статус беженцев в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня утром в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка", что в Харьковской области, две гражданки России попросили статус беженцев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Во время прохождения пограничного контроля о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", - говорится в сообщении.
Женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки, в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи.
"Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что после оформления документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу Харьковской области.