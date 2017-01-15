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Две россиянки попросили статус беженцев в Украине

Две россиянки попросили статус беженцев в Украине

Киев • УНН

 • 9999 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня утром в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка", что в Харьковской области, две гражданки России попросили статус беженцев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Во время прохождения пограничного контроля о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", - говорится в сообщении.

Женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки, в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи.

"Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что после оформления документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу Харьковской области.

Украинские Национальные Новости

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