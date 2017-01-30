Двоє патрульних постраждало у ДТП у Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні вночі у Миколаєві на вул. Чкалова в районі перехрестя з вул. Інженерною в напрямку вул. Садової автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" потрапив у ДТП. Постраждали двоє поліцейських, передає кореспондент УНН.
Як стало відомо, патрульні зупинили автомобіль "Hyundai Tucson". Під час перевірки документів, в патрульний автомобіль на великій швидкості врізався автомобіль "SsangYong Rexton". Від удару автомобіль патрульних розвернуло і він протаранив "Hyundai".
За попередніми даними, в результаті ДТП постраждало двоє поліцейських, яких госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги. На цей час інформація про стан їх здоров’я відсутня.
Зі слів очевідців інциденту, водій автомобіля "SsangYong" знаходився у стані алкогольного сп’яніння, поводив себе неадекватно. На місці працюють екіпажі патрульної поліції та евакуатор.