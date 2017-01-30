Двое патрульных пострадали в ДТП в Николаеве

Как стало известно, патрульные остановили автомобиль "Hyundai Tucson". Во время проверки документов, в патрульный автомобиль на большой скорости врезался автомобиль "SsangYong Rexton". От удара автомобиль патрульных развернуло и он протаранил "Hyundai".

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два полицейских, которых госпитализировала карета скорой медицинской помощи. В настоящее время информация о состоянии их здоровья отсутствует.

По словам очевидцев инцидента, водитель автомобиля "SsangYong" находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно. На месте работают экипажи патрульной полиции и эвакуатор.