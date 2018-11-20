Двоє основних футболістів збірної Туреччини пропустять матч з Україною

ukru
08:52 • 13093 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 69848 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 205908 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 503562 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 488420 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 471715 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465045 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333659 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268813 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 538301 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
9.1 м/с
60 %
754 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 110988 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 104992 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 108535 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 103143 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 92402 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 69869 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 456207 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 538306 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 461569 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 410226 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 14469 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 177030 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 173551 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 173679 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 167794 перегляди
Актуальне
Двоє основних футболістів збірної Туреччини пропустять матч з Україною

Двоє основних футболістів збірної Туреччини пропустять матч з Україною

Київ • УНН

 • 8582 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Турецька збірна з футболу лишилася двох гравців напередодні зустрічі проти команди під орудою Андрія Шевченка, повідомляє УНН із посиланням на сайт Федерації футболу Туреччини.

Азіз отримав пошкодження на передматчевій розминці перед протистоянням проти Швеції, а Чалханоглу не зможе зіграти через травму ступні.

Зауважимо, що 27-річний Чалханоглу трансферна вартість якого складає 27 млн. євро, провів за збірну усі 5 поєдинків в Лізі націй в яких забив один гол. Азіз провів два матчі, а ще два пропускав через травми.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55