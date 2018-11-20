Двоє основних футболістів збірної Туреччини пропустять матч з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Турецька збірна з футболу лишилася двох гравців напередодні зустрічі проти команди під орудою Андрія Шевченка, повідомляє УНН із посиланням на сайт Федерації футболу Туреччини.
Азіз отримав пошкодження на передматчевій розминці перед протистоянням проти Швеції, а Чалханоглу не зможе зіграти через травму ступні.
Зауважимо, що 27-річний Чалханоглу трансферна вартість якого складає 27 млн. євро, провів за збірну усі 5 поєдинків в Лізі націй в яких забив один гол. Азіз провів два матчі, а ще два пропускав через травми.