Двое основных футболистов сборной Турции пропустят матч с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Турецкая сборная по футболу осталась двух игроков накануне встречи против команды под руководством Андрея Шевченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Турции.
Азиз получил повреждения на предматчевой разминке перед противостоянием против Швеции, а Чалханоглу не сможет сыграть из-за травмы ступни.
Заметим, что 27-летний Чалханоглу трансферная стоимость которого составляет 27 млн. евро, провел за сборную все 5 поединков в Лиге наций в которых забил один гол. Азиз провел два матча, а еще два пропускал из-за травм.