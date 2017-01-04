Двоє неповнолітніх пограбували магазин на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Двоє неповнолітніх з магазину на Черкащині викрали продукти харчування, алкогольні напої та грошові кошти. Про це повідомили УНН-Центр правоохоронні органи.
До чергової частини Смілянського відділу поліції надійшло повідомлення від 39-річного місцевого жителя про те, що вночі в одному із сіл району, невідомі особи проникли до приміщення його магазину та скоїли крадіжку коштів, продуктів харчування, слабоалкогольних та спиртних виробів на суму близько 7 тисяч гривень.
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На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. У ході проведення заходів, по відбитку взуття який залишив один із зловмисників на місці злочину, поліція встановила, що до даного правопорушення причетний 16-річний житель села.
Як стало відомо, зловмисник спільно зі своїм 15 річним товаришем, який проживає в сусідньому селі, зламав замки металевих дверей магазину, та виніс з нього 500 гривень, продукти харчування та алкоголь. Продукти харчування заховали в сараї спільника, а гроші хотіли витратити на власні потреби.
Речові докази було вилучено. Вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження передбачене частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.