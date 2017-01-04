Двое несовершеннолетних ограбили магазин в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 4 января. УНН. Двое несовершеннолетних из магазина в Черкасской области похитили продукты питания, алкогольные напитки и денежные средства. Об этом сообщили УНН-Центр правоохранительные органы.
В дежурную часть Смелянского отдела полиции поступило сообщение от 39-летнего местного жителя о том, что ночью в одном из сел района, неизвестные лица проникли в помещение его магазина и совершили кражу средств, продуктов питания, слабоалкогольных и алкогольных изделий на сумму около 7 тыс гривен.
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На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведения мероприятий по оттиску обуви, который оставил один из злоумышленников на месте преступления, полиция установила, что к данному правонарушению причастен 16-летний житель села.
Как стало известно, злоумышленник вместе со своим 15 летним товарищем, который проживает в соседнем селе, сломал замки металлических дверей магазина, и вынес из него 500 гривен, продукты питания и алкоголь. Продукты спрятали в сарае сообщника, а деньги хотели потратить на собственные нужды.
Вещественные доказательства были изъяты. Указанное событие внесено в единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство предусмотренное частью 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.