Двоє нардепів, які не встигли подати е-декларації вчасно, відзвітували про свої статки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Народні депутати Анатолій Гіршфельд та Ігор Шкіря відзвітували про доходи за 2015 рік у електронних деклараціях із запізненням. Декларації опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Так, А.Гіршфельд повідомив, що має у власності три квартири, площами 199кв.м., 154,8кв.м., 209,8 кв.м. Дві квартири - в Харкові, а одна у на території анексованого Криму у Ялті.
Дружина А.Гіршфельда має десять земельних ділянок у с. Південне на Харківщині і три житлові будинки (два – у Південному, один – в Харкові).
Також у власності родини сім дорогоцінних годинників, дружина нардепа має дві шкіряні сумки – від CHRISTIAN DIOR та HERMES.
У декларації зазначено, що сім'я зберігає у готівці 1 млн 255 тис. грн, 160 тис. євро та 90 тис. доларів.
Нардеп І.Шкіря має квартиру у Донецьку, площею 156 кв.м., а його дружина квартиру у Києві 253 кв.м.
Також І.Шкіря задекларував дорогоцінні годинники, меблі, ювелірні вироби, сумку та шубу дружини.
Нардеп вказав, що отримав проценти в банку розміром 598 тис. 794 грн, а його дружина 203 тис. 359 грн.
Також дружина І.Шкірі має на банківському рахунку 2,2 млн грн. Готівкою нардеп тримає 318 тис. євро, 558 тис. доларів і 850 тис. грн.
Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав імена народних депутатів, які досі не прозвітували про свої статки і нагадав, що за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність.
Серед них були: В.Богуслаєв, А. Гіршфельд, М.Матіос, С.Клюєв, О.Оніщенко, І.Шкіря, Ю.Шухевич.