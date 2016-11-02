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Двоє нардепів, які не встигли подати е-декларації вчасно, відзвітували про свої статки

Двоє нардепів, які не встигли подати е-декларації вчасно, відзвітували про свої статки

Київ • УНН

 • 10721 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Народні депутати Анатолій Гіршфельд та Ігор Шкіря відзвітували про доходи за 2015 рік у електронних деклараціях із запізненням. Декларації опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Так, А.Гіршфельд повідомив, що має у власності три квартири, площами 199кв.м., 154,8кв.м., 209,8 кв.м. Дві квартири - в Харкові, а одна у на території анексованого Криму у Ялті.

Дружина А.Гіршфельда має десять земельних ділянок у с. Південне на Харківщині і три житлові будинки (два – у Південному, один – в Харкові).

Також у власності родини сім дорогоцінних годинників, дружина нардепа має дві шкіряні сумки – від CHRISTIAN DIOR та HERMES.

У декларації зазначено, що сім'я зберігає у готівці 1 млн 255 тис. грн, 160 тис. євро та 90 тис. доларів.

Нардеп І.Шкіря має квартиру у Донецьку, площею 156 кв.м., а його дружина квартиру у Києві 253 кв.м.

Також І.Шкіря задекларував дорогоцінні годинники, меблі, ювелірні вироби, сумку та шубу дружини.

Нардеп вказав, що отримав проценти в банку розміром 598 тис. 794 грн, а його дружина 203 тис. 359 грн.

Також дружина І.Шкірі має на банківському рахунку 2,2 млн грн. Готівкою нардеп тримає 318 тис. євро, 558 тис. доларів і 850 тис. грн.

Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав імена народних депутатів, які досі не прозвітували про свої статки і нагадав, що за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність.

Серед них були: В.Богуслаєв, А. Гіршфельд, М.Матіос, С.Клюєв, О.Оніщенко, І.Шкіря, Ю.Шухевич.

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