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Двое нардепов, которые не успели подать электронной декларации вовремя, отчитались о своих доходах

Двое нардепов, которые не успели подать электронной декларации вовремя, отчитались о своих доходах

Киев • УНН

 • 10720 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Народные депутаты Анатолий Гиршфельд и Игорь Шкиря отчитались о доходах 2015 года в электронных декларациях с опозданием. Декларации опубликованы в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Так, А.Гиршфельд сообщил, что имеет в собственности три квартиры, площадями 199кв.м., 154,8кв.м., 209,8 кв.м. Две квартиры - в Харькове, а одна  на территории аннексированного Крыма в Ялте.

Жена А.Гиршфельда имеет десять земельных участков в с.Южное в Харьковской области и три жилых дома (два - в Южном, один - в Харькове).

Также в собственности семьи семь драгоценных часов, жена нардепа имеет две кожаные сумки - от CHRISTIAN DIOR и HERMES.

В декларации указано, что семья сохраняет наличными 1 млн 255 тыс. грн, 160 тыс.евро и 90 тыс. долларов.

Нардеп И.Шкиря имеет квартиру в Донецке, площадью 156 кв.м., а его жена квартиру в Киеве 253 кв.м.

Также И.Шкиря задекларировал драгоценные часы, мебель, ювелирные изделия, сумку и шубу жены.

Нардеп отметил, что получил проценты в банке размером 598 тыс. 794 грн, а его жена 203 тыс. 359 грн.

Также жена И.Шкиря имеет на банковском счете 2,2 млн. грн. Наличными нардеп держит 318 тыс. евро, 558 тыс. долларов и 850 тыс. грн.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал имена народных депутатов, которые до сих пор не отчитались о своих доходах и напомнил, что за умышленное непредставление электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность.

Среди них были: В.Богуслаев, А. Гиршфельд, М.Матиос, С.Клюев, А.Онищенко, И.Шкиря, Ю.Шухевич.

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