Двое нардепов, которые не успели подать электронной декларации вовремя, отчитались о своих доходах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Народные депутаты Анатолий Гиршфельд и Игорь Шкиря отчитались о доходах 2015 года в электронных декларациях с опозданием. Декларации опубликованы в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Так, А.Гиршфельд сообщил, что имеет в собственности три квартиры, площадями 199кв.м., 154,8кв.м., 209,8 кв.м. Две квартиры - в Харькове, а одна на территории аннексированного Крыма в Ялте.
Жена А.Гиршфельда имеет десять земельных участков в с.Южное в Харьковской области и три жилых дома (два - в Южном, один - в Харькове).
Также в собственности семьи семь драгоценных часов, жена нардепа имеет две кожаные сумки - от CHRISTIAN DIOR и HERMES.
В декларации указано, что семья сохраняет наличными 1 млн 255 тыс. грн, 160 тыс.евро и 90 тыс. долларов.
Нардеп И.Шкиря имеет квартиру в Донецке, площадью 156 кв.м., а его жена квартиру в Киеве 253 кв.м.
Также И.Шкиря задекларировал драгоценные часы, мебель, ювелирные изделия, сумку и шубу жены.
Нардеп отметил, что получил проценты в банке размером 598 тыс. 794 грн, а его жена 203 тыс. 359 грн.
Также жена И.Шкиря имеет на банковском счете 2,2 млн. грн. Наличными нардеп держит 318 тыс. евро, 558 тыс. долларов и 850 тыс. грн.
Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал имена народных депутатов, которые до сих пор не отчитались о своих доходах и напомнил, что за умышленное непредставление электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность.
Среди них были: В.Богуслаев, А. Гиршфельд, М.Матиос, С.Клюев, А.Онищенко, И.Шкиря, Ю.Шухевич.