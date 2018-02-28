Двоє молодиків у Сумах кинули в магазин дві гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. До підриву одного із супермаркету у Сумах причетні двоє молодиків, особи яких встановлюються правоохоронцями. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.
“Встановлено, що сьогодні близько 4 години ранку двоє молодиків, попередньо розбивши шибку у вікні, кинули в приміщення пляшку із займистою речовиною, а потім, зірвавши чеку, закинули туди дві гранати РГД-5. Після чого в магазині спрацювала сигналізація. Вибухом пошкоджено обладнання магазину та товар. Сума збитків встановлюється. Люди не постраждали”, — розповів керівник Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний.
У прокуратурі нагадали, що відомості про подію внесено до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в одному з магазинів у Сумах стався вибух.