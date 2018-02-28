Двое молодых людей в Сумах бросили в магазин две гранаты

"Установлено, что сегодня около 4:00 утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали", - рассказал руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный.

В прокуратуре напомнили, что сведения о событии внесены в Едрей внесены по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в одном из магазинов в Сумах произошел взрыв.