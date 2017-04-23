Двоє молодиків на Запоріжжі постраждали в наслідок вибуху

"Інцидент стався вчора, приблизно о 19:30, коли двоє хлопців, 1994 і 1998 р.н., шукаючи метал, вирішили кинули знайдене у вогонь для випалювання. У багатті знайдений предмет вибухнув", - повідомили у поліції.

Хлопець 1998 р.н. від переляку втік з місця події. А через деякий час, сам звернувся за допомогою до лікарів. Його госпіталізували до хірургічного відділення районної лікарні.

Хлопця 1994 р.н., з численними осколковими пораненнями обличчя, доставили в реанімацію. На даний момент обидва постраждалих живі.

Поліція розслідує цю подію. Який саме предмет спричинив вибух- встановить експертиза.

Нагадаємо, 22 квітня гранату кинули у магазин на Закарпатті.