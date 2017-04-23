Двое парней в Запорожье пострадали в результате взрыва

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20321 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80501 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141133 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111146 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113004 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110222 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102523 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106458 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103126 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150029 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Двое парней в Запорожье пострадали в результате взрыва

Двое парней в Запорожье пострадали в результате взрыва

Киев  •  УНН

 • 10209 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Вчера в с.Якимивка Запорожской обл. двое молодых парней получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом корреспонденту УНН сообщила и.о. начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской обл. Екатерина Людвик.

"Инцидент произошел вчера, примерно в 19:30, когда двое парней, 1994 и 1998 г.р., в поисказ метала, решили бросили найдено в огонь для выжигания. В костре найденный предмет взорвался", - сообщили в полиции.

Парень 1998 г.р. от испуга скрылся с места происшествия. А через некоторое время, сам обратился за помощью к врачам. Его госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.
Парня 1994 г.р., с многочисленными осколочными ранениями лица, доставили в реанимацию. На данный момент оба пострадавших живы.
Полиция расследует это событие. Какой именно предмет взорвался - установит экспертиза.

Напомним, 22 апреля гранату бросили в магазин на Закарпатье .

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