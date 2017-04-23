Двое парней в Запорожье пострадали в результате взрыва
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Вчера в с.Якимивка Запорожской обл. двое молодых парней получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом корреспонденту УНН сообщила и.о. начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской обл. Екатерина Людвик.
"Инцидент произошел вчера, примерно в 19:30, когда двое парней, 1994 и 1998 г.р., в поисказ метала, решили бросили найдено в огонь для выжигания. В костре найденный предмет взорвался", - сообщили в полиции.
Парень 1998 г.р. от испуга скрылся с места происшествия. А через некоторое время, сам обратился за помощью к врачам. Его госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.
Парня 1994 г.р., с многочисленными осколочными ранениями лица, доставили в реанимацию. На данный момент оба пострадавших живы.
Полиция расследует это событие. Какой именно предмет взорвался - установит экспертиза.
Напомним, 22 апреля гранату бросили в магазин на Закарпатье .