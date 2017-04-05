Двоє людей загинули в ДТП на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Запорізькій області в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє людей, ще четверо отримали травми. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Зіткнення двох легковиків сталося 4 квітня, близько 23 години, на 38 км автодороги “Запоріжжя — Маріуполь”, біля села Димитрове.
За попередніми даними, водій автомобіля ЗАЗ-1102 “Таврія” не впорався з керуванням під час обгону та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-21063.
Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинув пасажир автомобіля ЗАЗ-1102. Ще одна пасажирка цієї автівки померла в реанімаційному відділені лікарні.
Обидва водії та двоє пасажирів “ВАЗу” наразі знаходяться в лікарні. Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.
Як повідомляв УНН, на Донбасі в ДТП загинув російський військовий.