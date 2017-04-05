Два человека погибли в ДТП в Запорожской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44138 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103273 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158591 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117361 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117097 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112896 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104528 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107141 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103628 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154131 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Два человека погибли в ДТП в Запорожской области

Два человека погибли в ДТП в Запорожской области

Киев  •  УНН

 • 11091 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.

Столкновение двух легковушек произошло 4 апреля, около 23 часов, на 38 км автодороги "Запорожье - Мариуполь", возле села Димитров.

По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия" не справился с управлением при обгоне и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21063.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений погиб пассажир автомобиля ЗАЗ-1102. Еще одна пассажирка этого автомобиля умерла в реанимационном отделении больницы.

Оба водителя и двое пассажиров "ВАЗа" сейчас находятся в больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНН, на Донбассе в ДТП погиб российский военный.

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