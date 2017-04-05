Два человека погибли в ДТП в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Столкновение двух легковушек произошло 4 апреля, около 23 часов, на 38 км автодороги "Запорожье - Мариуполь", возле села Димитров.
По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия" не справился с управлением при обгоне и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21063.
В результате ДТП от полученных телесных повреждений погиб пассажир автомобиля ЗАЗ-1102. Еще одна пассажирка этого автомобиля умерла в реанимационном отделении больницы.
Оба водителя и двое пассажиров "ВАЗа" сейчас находятся в больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, на Донбассе в ДТП погиб российский военный.