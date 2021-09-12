Двоє людей загинули, одна особа зникла безвісти в результаті зіткнення двох суден біля берегів Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні вранці сталося зіткнення вантажного корабля з невеликим судном біля берегів префектури Нагасакі в Японії. Дві людини загинули, одна особа зникла безвісти і ще одна отримала поранення в результаті події. Про це інформує УНН з посиланням на Nikkei.
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За даними берегової охорони Сасебо, вантажний корабель зіткнувся з невеликим судном, на борту якого знаходилися четверо чоловіків, біля узбережжя Куросіма, близько 3 години ранку.
Човен перекинувся. Двоє чоловіків 68 років загинули, ще одна 71-річна особа зникла безвісти, 12 річна дитина отримала поранення в голову. Всі вони рибалили, а вантажне судно прямувало з Нахи в Фукуоку.
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