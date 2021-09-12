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Два человека погибли, один человек пропал без вести в результате столкновения двух судов у берегов Японии

Два человека погибли, один человек пропал без вести в результате столкновения двух судов у берегов Японии

Киев  •  УНН

 • 14331 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня утром произошло столкновение грузового корабля с небольшим судном у берегов префектуры Нагасаки в Японии. Два человека погибли, один человек пропал без вести и еще один получил ранения в результате происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.

Детали

По данным береговой охраны Сасебо, грузовой корабль столкнулся с небольшим судном, на борту которого находились четверо мужчин, у побережья Куросима, около 3 часов утра.

Лодка перевернулась. Двое мужчин 68 лет погибли, еще один 71-летний человек пропал без вести, 12 летний ребенок получил ранения в голову. Все они рыбачили, а грузовое судно направлялось из Нахи в Фукуоку.

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