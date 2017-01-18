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Двоє людей постраждали внаслідок ДТП на Львівщині

Двоє людей постраждали внаслідок ДТП на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. На Львівщині мікроавтобус з'їхав у кювет, двоє людей постраждали. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 січня близько четвертої ночі на автодорозі Рава Руська-Яворів неподалік села Калитяки.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса “Рено Трафік”, 38-річний житель міста Новояворівськ, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів “Рено” — жителі Новояворівська, дівчина та чоловік віком 18 та 53 роки отримали травми та забої. Дівчину з діагнозом “тупа травма живота та забій поперекового відділу хребта” була госпіталізована.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання — штраф або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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