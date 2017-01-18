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Два человека пострадали в результате ДТП во Львовской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Во Львовской области микроавтобус съехал в кювет, два человека пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 января около четырех часов ночи на автодороге Рава Русская-Яворов возле села Калитяки.

Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Рено Трафик", 38-летний житель города Новояворовск, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП двое пассажиров "Рено" - жители Новояворовска, девушка и мужчина в возрасте 18 и 53 года получили травмы и ушибы. Девушка с диагнозом "тупая травма живота и ушиб поясничного отдела позвоночника" была госпитализирована.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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